Район Якутии ежегодно будет платить главе Кузбасса по 870 тыс. рублей

Якутск, , 11:49 — REGNUM Сегодня губернатору Кемеровской области Сергею Цивилёву присвоено звание почётного гражданина Нерюнгринского района Якутии. Этот статус он получил решением представительного органа муниципалитета, рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат района Валерий Селин.

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По его словам, положение о присвоении звания «Почётный гражданин Нерюнгринского района» специально изменили, чтобы иметь возможность наделить этим статусом Сергея Цивилёва — так значим его вклад. В документе написано, что почётные граждане, проживающие за пределами муниципалитета, будут ежегодно получать разовую выплату в 50 базовых минимальных размеров оплаты труда — в Якутии это порядка 870 тыс. рублей. Помимо этого, главе Кузбасса предоставляется возможность раз в два года прилетать в Нерюнгри за счёт муниципального бюджета. Необходимость этих способов поощрения губернатора Кемеровской области Валерий Селин объяснил тем, что Сергей Цивилёв с 2014 по 2018 год был генеральным директором компании «Колмар», добывающей уголь в Нерюнгринском районе Якутии.

«Именно он убедил инвесторов, чтобы вложить средства в развитие промышленности на территории Нерюнгринского района. С приходом компании «Колмар» у нас не только город Нерюнгри, но и все поселения района получили, как говорят, второе рождение, — считает Валерий Селин. — Инвестор вкладывает средства в территории, создаются новые рабочие места. На сегодняшний день я не помню, чтобы столько денежных средств было вложено в какую-то территорию, и так развивалась промышленность в отдельно взятом регионе. Идёт не только развитие нашего Нерюнгринского района, но и поселений республики в целом».

Депутат также подчеркнул, что угольная промышленность является основополагающей для муниципалитета, так как добываемый там уголь очень качественный и востребован на рынке. По словам Валерия Селина, благодаря компании «Колмар» экономика района вышла из стагнации, в которой находилась в 2000-х годах, появились рабочие места и остановился отток населения. Коме того, деятельность «Колмара» стала основой для создания ТОР «Южная Якутия», и теперь приносимая компанией польза, по мнению депутата, имеет мультипликативный эффект — к территории опережающего развития присоединяются другие, более мелкие предприятия.

«Отсюда идёт повышение доходной части бюджетов всех уровней, начиная от местного и заканчивая федеральным и республиканским. И именно с приходом «Колмара» это развитие началось. Кроме того, компания ведёт активную политику в социальном плане. Это и строительство ледовой площадки в спорткомплексе «Шахтёр», и строительство жилья, вкладываются денежные средства в ремонт учебных заведений», — заверил Валерий Селин.

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То, что изначально положением о присвоении звания почётного гражданина предполагалось, что этим статусом могут быть наделены только люди, прожившие в Нерюнгринском районе не менее 15 лет, он прокомментировал так:

«Мы же живём в современном мире, где всё очень скоротечно, и в прошлом году депутаты единогласно приняли решение о внесении изменений в это положение. Теперь за особые заслуги это звание может быть присвоено не смотря на срок проживания в муниципалитете, если за это решение проголосуют не менее двух третей присутствующих на заседании депутатов».

У депутата Госсобрания Якутии Андрея Дорогань о присвоении Сергею Цивилёву звания почётного гражданина Нерюнгринского района другое мнение.

«То, что он сделал, об этом как-то даже смешно говорить. Ну то есть, что он сделал хорошего? — недоумевает народный избранник. — Развивает своё предприятие, и за это ему большое спасибо? Кроме НДФЛ ничего району не достаётся, а то что компания обещает, что сделает то-то и то-то — это пока только обещания».

По словам Андрея Дорогань, силами «Колмара» в Нерюнгри проведена реконструкция ледового катка, но обязанность компании выделить 32 млн рублей на благоустройство города была прописана в лицензионном соглашении.

«Это не его добрая воля. Да, машину скорой помощи в посёлок Чульман он дал, но извините, для предприятия с миллиардными оборотами дать одну скорую — это даже как-то стыдно говорить. Всё остальное, что обещает построить — ну может и будут возводить жилой квартал. Но главное, чтобы не получилось, как в Чульмане — обещали пять домов, а построили два общежития. То есть ставка сделана не на местное население, а на вахтовиков», — подчеркнул также депутат.

Ситуацию с изменением положения о присвоении почётного звания Андрей Дорогань считает вообще абсурдной:

« Ради одного человека менять документ. Отсюда становится понятно, какого мнения об этом факте люди, которые думают головой — как, зачем и почему это всё делается. Депутаты танцуют под дудку главы района. То есть никакой заботы об интересах граждан там нет. Я считаю, что это абсолютно конъюнктурное решение» .

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя в 2018 году назначение Сергея Цивилёва врио губернатора Кемеровской области экс-глава Якутии Егор Борисов заявлял, что во многом связывает его имя с прорывом в развитии Южной Якутии.

«Приход «Колмара» дал хорошие перспективы возрождения промышленного Нерюнгринского района, прежде всего за счёт создания почти 3 тысяч новых рабочих мест для местного населения на двух новых горно-обогатительных комбинатах по добыче и обогащению угля («Инаглинский» и «Денисовский»). ТОР «Южная Якутия» стал локомотивом для всего Дальнего Востока», — отмечал Егор Борисов.