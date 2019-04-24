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Меры по ускорению реновации одобрили в Заксобрании Петербурга

Политика

Они облегчают предоставление стартовых пятен и разрешают переселение в пределах муниципалитета

Меры по ускорению реновации одобрили в Заксобрании Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM
Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 24 апреля 2019, 11:38 — REGNUM  Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 24 апреля приняли в первом чтении пакет поправок для ускорения реализации региональной программы реновации.

Как сообщили в комитете Заксобрания по законодательству, одобренные депутатами поправки разрешают переселять жителей расселяемых зданий в новые дома в пределах муниципалитета, а не в пределах квартала, как это принято сейчас.

Также предлагается облегчить получение стартовых пятен для застройщиков, участвующих в программе реновации.

«В ряде кварталов из-за отсутствия стартового пятна невозможно дать старт реализации программы реновации. Поэтому проектом предлагается передавать целевым назначением стартовое пятно для застройки в пределах муниципального образования», — пояснил глава комитета ЗС по законодательству Денис Четырбок.

Наконец, поправками предлагается обеспечить поэтапность реновации: для этого строители должны будут заранее согласовывать с городскими властями план своих действий.

По мнению Четырбока, всё это позволит ускорить процесс переселения петербуржцев из обветшавших домов в новостройки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Петербурга внесли в Госдуму свой вариант закона о реновации в регионах.

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