Самый молодой омский министр уходит в отставку

Омск, , 11:35 — REGNUM Министр экономики Омской области Расим Галямов уходит в отставку. Эту информацию ИА REGNUM сегодня, 24 апреля, подтвердили в пресс-службе министерства.

«Да, действительно, Расим Насирович работает до 1 мая», — сказали в пресс-службе.

Известно, что он написал заявление об отставке по собственному желанию, которое уже подписано губернатором Александром Бурковым. Причины принятого Галямовым решения не уточняются. Также пока не сообщается, кто будет исполняющим обязанности министра до назначения нового главы областного минэкономики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Александр Бурков назначил на тот момент 32-летнего Расима Галямова министром экономики Омской области в декабре 2017 года. До этого он был первым заместителем министра. Таким образом, Галямов стал самым молодым министром в правительстве региона.

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Справка: Расим Галямов родился 19 мая 1985 года в городе Карасук Новосибирской области. Окончил Омский колледж предпринимательства и права, Омский институт ФГБОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический университет». На должность замминистра экономики Омской области был назначен в 2014 году. В 2015 году занял пост первого заместителя министра. Министром экономики был назначен в декабре 2017 года.