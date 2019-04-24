Глава МИД Турции призвал к «искренности» в борьбе с терроризмом

Анкара, , 11:34 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал к «искренности» в борьбе с террористической угрозой, сообщает 24 апреля Anadolu Ajansi.

«Если мы будем искренне бороться против терроризма и объединимся против любой из его форм, то не будет подобных трагедий, как в городе Крайстчерч и в Шри-Ланке», — подчеркнул Чавушоглу на пресс-конференции по итогам его встречи с коллегой из Бельгии Дидье Рейндерсом, которая прошла в Анкаре.

«Мы будем сражаться против любых террористических группировок, будь то ФЕТО, РПК, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — резюмировал Чавушоглу.

Напомним, ряд организаций, перечисленных главой турецкого внешнеполитического ведомства, не считаются террористическими группировками в других странах, что делает «искренность» в борьбе с терроризмом, в турецком понимании вопроса, невозможной.

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