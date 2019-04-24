Компания Alstom планирует расширить производство электровозов в Казахстане

Нур-Султан, , 11:32 — REGNUM Французская машиностроительная компания Alstom планирует увеличить численность сотрудников казахстанского электровозосборочного завода. Об этом 24 апреля заявил председатель правления компании Анри Пупар-Лафарж на встрече с бывшим главой республики Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в пресс-службе первого президента Казахстана.

Председатель правления компании уточнил, что численность сотрудников завода планируется увеличить с 500 до 700. Кроме того, производительность предприятия планируется повысить до 100 электровозов в год.

Назарбаев, в свою очередь, подчеркнул значимость инфраструктурного развития в контексте укрепления транзитно-транспортного потенциала республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа генеральный директор французской машиностроительной компании Alstom по Туркестану Бернард Пейль заявил, что Казахстан и Азербайджан — это два больших и стратегически важных для компании рынка.

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