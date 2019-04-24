Спикер Рады рассмотрит вопрос об отставке после принятия закона о языке

Киев, , 11:29 — REGNUM Спикер Верховной рады Андрей Парубий согласен поставить на рассмотрение парламента вопрос о своей отставке после принятия закона «О языке». Об этом спикер заявил во время заседания, сообщило 24 апреля издание Strana.ua.

«Я гарантирую, что в полном соответствии с законом и регламентом поставлю этот вопрос на голосование, но только после того как я подпишу закон о функционировании украинского языка», — подчеркнул Парубий.

Ранее депутат Верховной рады Валерий Писаренко получил подписные листы для сбора подписей депутатов за отставку спикера, за что подвергся критике ряда парламентариев.

Напомним, в четверг Верховная рада рассмотрит закон о тотальной украинизации. Депутаты хотят принять этот законопроект, пока президентом Украины остаётся Пётр Порошенко.

Читайте также: Граждане, все в Раду! Грядет бой за закон об украинизации

Команда будущего президента Украины Владимира Зеленского настаивает на том, что единственным языком на Украине должен оставаться украинский, но предлагает навязывать его более мягкими методами.

Читайте также: Штаб Зеленского: пусть Рада принимает закон об украинизации