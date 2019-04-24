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Аллея армяно-российской дружбы открыта в парке парламента Армении

Политика

Посол заметил, что сажая дерево, загадал желание – счастья и процветания двум народам

Аллея армяно-российской дружбы открыта в парке парламента Армении
Иллюстрация:  parliament.am
Посол России в Армении и спикер парламента Армении сажают дерево в парке парламенте Армении

Ереван, 24 апреля 2019, 11:19 — REGNUM  Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян и посол России Сергей Копыркин под звучание музыки из кинофильма «Невеста с севера» посадили первую березу на аллее армяно-российской дружбы в открытой для граждан части парка Национального собрания Армении, сообщает Sputnik.

Посол заметил, что сажая дерево, загадал желание — счастья и процветания двум народам.

«Основание аллеи является символичным, и подтверждает, что между двумя народами и государствами братские и родственные отношения, которые имеют многовековую историю и основаны на взаимном уважении», — отметил Арарат Мирзоян.

Идея создания подобной аллеи принадлежит единственному русскому депутату, выходцу из молоканской общины — Алексею Сандыкову. По его словам, на аллее будет посажено тридцать два саженца, которые были привезены из села Фиолетово, где с середины ХIХ века проживают русские переселенцы — молокане. Это единственное чисто русское село в Армении и только здесь когда-то прижились березы.

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Армяно-российские отношения
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