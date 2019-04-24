Зять Трампа: «русское дело» для США вреднее, чем само вмешательство Москвы

Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Старший советник президента США и его зять Джаред Кушнер считает, что расследование «вмешательства» России в президентские выборы 2016 года, проводившееся Робертом Мюллером на протяжении последних двух лет, нанесло больший ущерб американской демократии, чем само вмешательство Москвы. Об этом он заявли в интервью журналу Time 23 апреля.

По словам Кушнера, вмешательство России в демократический процесс сводилось к покупке рекламы на Facebook, и оказалось совершенно незначительным.

«Кажется, согласно докладу они потратили на это 160 тысяч долларов. Я тратил на Facebook 160 тысяч каждые три часа в течении предвыборной гонки… Если вы сравните масштаб, расследование оказалось куда более вредоносным» — добавил Кушнер, занимавший в 2016 году одну из ключевых ролей в предвыборном штабе Дональда Трампа.

Напомним, по версии команды Роберта Мюллера в 2016 году структурами, связанными с руководством России была развернута «широкомасштабная кампания» по изменению общественного мнения американцев с помощью активности в социальных сетях, таких как Facebook и Twitter. Наиболее крупные сообщества и аккаунты, созданные «агентами влияния» насчитывали до 300 тысяч участников или читателей. В то же время, на аккаунт самого Дональда Трампа в Twitter на момент выборов 2016 года были подписано около 40 миллионов пользователей.