Бойко обвинил коалицию Рады в попытке «ограничить права президента»

Киев, , 11:12 — REGNUM Парламентская коалиция вносит несколько законопроектов, которые ограничивают права будущего президента Украины. Об этом 24 апреля в кулуарах Верховной рады заявил внефракционный депутат Юрий Бойко.

«Они пытаются внести несколько законов, которые ограничивают права президента. Почему они прозрели именно сегодня, хотя все эти пять лет они только увеличивали права президента. Даже НКРЭКП отдали ему. Мы не будем поддерживать любые инициативы, которые свидетельствуют о том, что они проснулись и решили ограничить права президента. Это просто жест отчаяния», — сказал Бойко.

По его словам, украинский парламент и его спикер Андрей Парубий «уходят в небытие».

«Спикер допускает нарушение регламента, принятие законов, которые оскорбляют часть украинского народа, и он гордится тем, что отстаивает националистические взгляды. Ни один национализм не имеет перспективы, в мире нет ни одной страны, которая была бы успешна, используя националистическую идеологию. Он яркий пример националистической идеологии. Поэтому мы за то, чтобы он был отстранен. Весть этот парламент уходит в небытие. Агрессия и агония, которые проявляются, — свидетельство того, что они понимают, что больше не попадут в парламент», — рассказала Бойко.

«Власть, в том числе и большинство в парламенте, которые пять лет грабили народ, получили пощечину. На президентских выборах народ сказал власти, что она должна уйти. Мы за то, чтобы была полная перезагрузка власти», — добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентская коалиция анонсировала принятие закона «О президенте Украины» и закона «Об импичменте президента Украины» после проигрыша президента Петра Порошенко во втором туре выборов.

22 апреля спикер Парубий заявил, что 25 апреля депутаты могут начать рассмотрение закона «Об импичменте президента Украины».

По его словам, в Раде зарегистрировано пять соответствующих законопроектов. Спикер также признался, что склоняется к проекту вице-спикера Рады Сыроид.