К 2030 году в России будет не хватать 150 тыс. учителей

Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM Нехватка учителей по всей образовательной отрасли к 2030 году в России достигнет 150 тыс. человек. Об это на заседании президиума Совета законодателей сообщила 24 апреля министр просвещения РФ Ольга Васильева, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра, сегодня в стране трудится 2 млн 262 тыс. 356 педагогов. Из них почти 670 тыс. человек работают в системе дошкольного образования, 1 млн 330 тыс. человек — в школах, 195 тыс. человек — в системе средне-профессионального образования. В организациях среднего образования также трудятся 20 тыс. мастеров производственного назначения, а 234 тыс. человек обеспечивают дополнительное образование детей.

Министерство просвещения посчитало потребность в преподавателях с учетом демографии, естественной убыли пожилых преподавателей, а также количества выпускников вузов и средне-профессиональных учебных заведений, которые приходят работать учителями.

Из полученных данных очевидно, что преподавательское сообщество стремительно стареет, а к 2030 году молодых педагогов станет еще меньше, чем сейчас. «На сегодня для нас особенно волнительна проблема, связанная с возрастом», — добавила министр.

Васильева подчеркнула, что возвращение в школу молодых педагогов и укрепление кадров является основной задачей для министерства.

«Это наиболее болезненная проблема, которая стоит сегодня перед российским образованием. Еще раз повторяю: по нашим прогнозам к 2030 году во всей отрасли не будет хватать порядка 150 тысяч человек. Это очень много», — сказала министр.

Так, из почти 2,3 млн учителей сегодня лишь 5,5% моложе 25 лет. К 2030 году, согласно прогнозам правительства, их число вырастет лишь на 0,4%, достигнув 5,9%. Преподавателей в возрасте от 25 до 29 лет сегодня в России всего 8,3% по всей отрасли, и к 2030 году этот показатель не изменится.

Педагогов в возрасте от 30 до 35 лет по всей отрасли работает 9,3%, а к 2030 году их число и вовсе сократится до 8,3%. То же произойдет и с когортой учителей в возрасте от 40 до 45 лет, сегодня их 13,3% от общего числа, а к 2030 году останется 9,3%.

Основную нагрузку сегодня несут преподаватели в возрасте 45−50 лет, их около 30%, но к 2030 году, согласно прогнозам министерства просвещения, их останется лишь 20,8%. Учителя старше 55 лет составляют 25,5% от преподавателей во всей отрасли, и к 2030 году их количество вырастет до 38,7%.

По словам Ольги Васильевой, можно утверждать, что не более 35% выпускников вузов возвращаются в образовательные организации в качестве учителя.

«Почему — я не говорю. На сегодня работа с кадрами — это не только материально-техническое оснащение школы, это не только повышение престижа профессии, который был действительно уронен абсолютно необоснованно. На сегодняшний день это очень большая работа», — сказала Васильева.

Добавим, первый заместитель главы Совета Федерации Николай Федоров заметил, что, согласно данным, полученным из регионов, в сельской местности по всей стране не хватает лишь 12 тыс. учителей.

«То есть, на один субъект федерации не хватает примерно 100 с чем-то человек, по-моему, это скромные цифры, сложно поверить», — заявил Федоров.

Он призвал местные парламенты и исполнительные власти «актуализировать эту цифру». «Как-то надо срочно, оперативно представить эти корректировки в федеральные министерства и правительства», — подчеркнул сенатор.

Напомним, согласно целям национального проекта «Образование», Россия должна как можно быстрее войти в первую десятку стран мира по качеству школьного образования.