Выборы в Казахстане: кандидат Тугел сдал экзамен на знание казахского языка

Нур-Султан, , 11:11 — REGNUM Экзамен на знание казахского языка сдал кандидат в президенты Казахстана от республиканского движения «Ұлы дала қырандары» («Великие степные орлы») Садыбек Тугел, сообщает 24 апреля агентство «КазТАГ».

Член лингвистической комиссии Гарифолла Есим отметил, что кандидат в президенты написал сочинение на тему «Содружество Независимых Государств, история и современность».

Есим уточнил, что к Тугелу были отдельные замечания по пунктуации, но комиссия пришла к выводу, что кандидат свободно владеет государственным языком.

Напомним, 22 апреля Садыбек Тугел первым из кандидатов в президенты Казахстана сдал документы в Центральную избирательную комиссию. 23 апреля документы также подал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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