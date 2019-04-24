МИД Индонезии о подозреваемом на Шри-Ланке: «Не житель нашей страны»

Джакарта, , 11:13 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии опровергло заявлении полиции Шри-Ланки о том, что один из подозреваемых в произошедших 21 апреля терактах на острове, является гражданином Индонезии, сообщает Sindonews.

Известно, что имя подозреваемого Инсан Сетаван, действительно, по-видимому, имеет индонезийское происхождение.

Глава по защите граждан и юридических лиц Индонезии при министерстве иностранных дел Индонезии Лалу Мухаммад Икбал заявил, что посольство страны на Шри-Ланке изучило эту информацию и выяснило, что подозреваемый не является гражданином Индонезии.

«Посольство Индонезии напрямую связалось с органами безопасности Шри-Ланки и получило информацию о том, что правильное имя — Инсан Силаван, гражданин Шри-Ланки», — пояснил Лалу Мухаммад Икбал.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля 2019 года на Шри-Ланке прогремели взрывы, в результате которых погиб 321 человек.

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