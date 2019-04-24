В Госдуме осудили угрозы посла США Хантсмана

Москва, , 11:03 — REGNUM В Госдуме осудили заявление посла США в России относительно американской авианосной группировки в Средиземном море, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

«Заявления, подобные тем, что делает посол Хантсман, не позволительны для современных международных отношений и демонстрируют агрессивный характер американской внешней политики», — заявил комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру».

Вместе с тем, отметил Железняк, для России развертывание НАТОвских баз и группировок по периметру российских границ, безусловно, является серьезным сигналом, на который страна будет «адекватно реагировать».

«Но угрожать России оружием — явно бесперспективный и даже небезопасный путь», — подчеркнул депутат.

Цель этих информационных атак абсолютно прозрачна — найти повод для усиления американского военного присутствия в мире, чтобы таким образом держать в страхе страны, не желающие быть в подчинении Вашингтона, уверен Железняк.