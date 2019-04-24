Веллингтон, , 11:08 — REGNUM

Власти Новой Зеландии предоставят вид на жительство непосредственно пострадавшим от террористического акта в мечетях города Крайстчерч, сообщает 24 апреля Agence France-Presse.

У жертв теракта будет два года, чтобы подать все необходимые документы, после чего они смогут жить в стране на постоянной основе.

В категорию непосредственно пострадавших входят люди, находившиеся в мечетях во время совершения теракта, а также их ближайшие родственники.

Как передавало ИА REGNUM, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч произошел крупный террористический акт: в результате нападения на две мечети города погибли 50 человек. Преступление было совершено по мотивам религиозной нетерпимости.

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