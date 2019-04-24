Администрация Instagram удалила аккаунт президента Сирии «по ошибке»

Дамаск, , 11:03 — REGNUM Аккаунт президента Сирии Башара Асада в Instagram был удален администрацией социальной сети, пишет газета Kronen Zeitung.

23 апреля страница Асада в Instagram перестала функционировать на несколько часов. Спустя какое-то время 127 тыс. подписчиков президента вновь смогли увидеть его публикации.

Представитель Instagram в ответ на запрос информационного агентства Deutsche Presse Agentur сообщил, что аккаунт был удален по ошибке, а затем восстановлен.

Администрация сирийского президента заявила, что удаление аккаунта было приемом «мягкой войны» против государства, в котором удалось погасить военные действия.