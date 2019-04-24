Глава нацполиции Одесской области Украины заявил об отставке

Киев, , 10:56 — REGNUM Начальник главного управления национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин намерен уйти в отставку. Об этом сообщает «Громадське».

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Как уточнил сам Головин, рапорт об увольнении по собственному желанию он написал накануне, 23 апреля. В настоящее время документ ждём рассмотрения.

«Я так для себя решил», — заявил глава полиции Одесской области.

Вопрос о том, связано ли такое решение со сменой власти после выборов президента страны, Головин оставил без комментариев.

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Как сообщало ИА REGNUM, на следующий день после проведения на Украине второго тура выборов президента страны, победу в котором одержал шоумен Владимир Зеленский, о своей отставке заявил губернатор Львовской области Олег Синютка. Об этом он сообщил на совещании 22 апреля. Отметим, что Львовская область стала единственным регионом, где действующий президент Украины Пётр Порошенко выиграл президентских выборов. За главу государства проголосовали более 63% избирателей Львовской области. Поддержку Зеленскому оказали только более 34% избирателей.

23 апреля стало известно о намерении главы Николаевской области Алексея Савченкопокинуть занимаемый пост. Подать заявление о своей отставке в администрацию президента Украины он намерен лично. В тот же день глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подал заявление об отставке, попросив уволить его по собственному желанию

Напомним, на президентских выборах на Украине победил Владимир Зеленский, за которого во втором туре проголосовали 73,22% избирателей. За действующего президента Украины Петра Порошенко отдали голоса 24,46%. Явка составила 61,37%.

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