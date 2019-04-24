Представители США, Канады и ЕС обсудили привлечение инвестиций в Казахстан

Нур-Султан, , 11:00 — REGNUM Вопросы наращивания инвестиционного сотрудничества обсудил председатель правительства Казахстана Аскар Мамин с послами Великобритании Майклом Гиффордом, Канады Николасом Бруссо и Евросоюза Свен-Оловом Карлссоном. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе председателя правительства республики.

На встрече также присутствовали исполнительный директор американской торговой палаты Дорис Брэдбюри и временный поверенный в делах США в Казахстане Теодор Линг.

Брэдбюри отметил, что особое внимание правительства Казахстана к привлечению инвестиций является хорошим сигналом для иностранных инвесторов.

Мамин, в свою очередь, пообещал приложить все усилия для дальнейшего улучшения инвестиционного климата в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля состоялось заседание правительства Казахстана, посвященное привлечению иностранных инвестиций. Министр иностранных дел республики Бейбут Атамкулов предложил внедрить механизм страхования валютных рисков для создания благоприятного инвестиционного климата в республике.

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