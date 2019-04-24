Известный в Уганде оппозиционер заключен под домашний арест — СМИ

Кампала, , 11:02 — REGNUM Полиция Уганды окружила дом музыканта и парламентария от округа Восточное Кьядондо Роберт Кьягуланьи, известного как Бобби Вайн, после того, как он сообщил о своем плане подать в полицию запрос на разрешение проведения демонстрации. Об этом сообщает BBC Swahili.

По информации издания, пасхальный концерт Бобби Вайна был запрещен полицией. После чего Вайн призывал всех граждан Уганды на борьбу с «нарушением прав человека».

Чтобы предотвратить демонстрацию, полиция заключила оппозиционера под домашний арест. Дом Вайна расположен в округе Вакисо.

«Эти меры были приняты в соответствии с законом об охране общественного порядка. Он все еще нелегально намеревается провести демонстрацию, наши разведывательные органы помогут нам произвести задержание и принять меры. Несмотря на их компетенцию мы обратились и к нашим войскам, рассредоточив их вокруг дома оппозиционера, потому что все это — вопрос национальной безопасности», — заявил представитель полиции Фред Энанга.

Бобби Вайн, со своей стороны, обвинил полицию в незаконном запрете его концерта, однако дело так и не было направлено в суд.

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