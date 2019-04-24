Среда, 24 Апреля 2019 года
14:09:37 МСК

Известный в Уганде оппозиционер заключен под домашний арест — СМИ

Политика

Произошедшее назвали вопросом «национальной безопасности»

Кампала, 24 апреля 2019, 11:02 — REGNUM  Полиция Уганды окружила дом музыканта и парламентария от округа Восточное Кьядондо Роберт Кьягуланьи, известного как Бобби Вайн, после того, как он сообщил о своем плане подать в полицию запрос на разрешение проведения демонстрации. Об этом сообщает BBC Swahili.

По информации издания, пасхальный концерт Бобби Вайна был запрещен полицией. После чего Вайн призывал всех граждан Уганды на борьбу с «нарушением прав человека».

Чтобы предотвратить демонстрацию, полиция заключила оппозиционера под домашний арест. Дом Вайна расположен в округе Вакисо.

«Эти меры были приняты в соответствии с законом об охране общественного порядка. Он все еще нелегально намеревается провести демонстрацию, наши разведывательные органы помогут нам произвести задержание и принять меры. Несмотря на их компетенцию мы обратились и к нашим войскам, рассредоточив их вокруг дома оппозиционера, потому что все это — вопрос национальной безопасности», — заявил представитель полиции Фред Энанга.

Бобби Вайн, со своей стороны, обвинил полицию в незаконном запрете его концерта, однако дело так и не было направлено в суд.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержанный оппозиционер из Уганды готовит демонстрацию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить