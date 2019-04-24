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Сторонник Трампа в Конгрессе рад попыткам демократов добиться импичмента

Политика

Как республиканец. Как гражданин — нет

Вашингтон, 24 апреля 2019, 10:47 — REGNUM  Конгрессмен Питер Кинг приветствует усилия демократов по импичменту президента США Дональда Трампа, об этом он заявил телеканалу Fox News.

Причина в том, что в этих попытках Кинг видит политическое самоубийство, хотя не всё так однозначно.

«Как республиканец, я надеюсь, что демократы продолжат это, — говорит Кинг. — Думаю, что это взорвется против них политически. Как американец, я считаю, что это плохо для страны, и есть ряд демократов, которые понимают, что это плохо и для страны, и для них».

Нью-Йоркский законодатель также сказал, что переломы в Демократической партии по вопросу импичмента были очевидны, причем крайнее левое крыло партии оказывало давление на левоцентристов.

«Теперь, когда [специальный советник Роберт] Мюллер сказал, что нет никакого сговора, это сделает президента Трампа сильнее в своих округах, чем раньше. Многие здравомыслящие демократы не хотят продолжать давление по политическим и национальным соображениям безопасности», — считает Кинг.

Напомним, о необходимости импичмента Трампа говорят демократические кандидаты в президенты США Элизабет Уоррен и Камала Харрис, в то время как лидирующий кандидат от Демпартии Берни Сандерс считает, что постоянный фокус на этом вопросе только играет на руку Трампу: Конгресс должен заниматься не бесконечным обсуждением связки Трамп-Мюллер, а вопросами, которые действительно волнуют простых жителей США, прежде всего здравоохранением и оплатой труда.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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