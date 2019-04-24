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Барзани провел встречу с представителем коалиции, возглавляемой США

Политика

Курдский лидер отметил усиление террористической угрозы в ряде провинций Ирака

Эрбиль, Ирак, 24 апреля 2019, 10:41 — REGNUM  Глава Совета национальной безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани провел переговоры со специальным представителем международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Уильямом Робаком, сообщает 24 апреля Kurdistan.ru.

В ходе переговоров Барзани подчеркнул усиление террористов в провинциях Анбар, Мосул, Дияла и Киркук.

Также курдский лидер отметил необходимость решать другие проблемы с которыми столкнулась страна после продолжительных боевых действий.

Напомним, в последние дни в ряди иракских провинций активность боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно усилилась. Террористы продолжают похищать мирных граждан, а также нападать на правительственные и гражданские объекты.

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