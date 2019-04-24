Мексика депортировала в апреле 15 тыс. нелегалов

Мехико, , 10:32 — REGNUM Мексиканское правительство заявило о депортации 15 000 мигрантов, которые незаконно въехали в Мексику из Гватемалы и шли в составе караванов в надежде достичь южной границы Соединенных Штатов. Об этом сообщает 23 апреля The Washington Examiner.

Национальный институт миграции Мексики сообщил, что более 15 000 человек, которые были обнаружены находящимися в Мексике незаконно, были возвращены в страны происхождения, но еще тысячи людей продолжают двигаться по этой стране с намерением добраться до США. В основном это граждане из стран Центральной Америки.

Ранее в этом месяце таможенная и Пограничная охрана США сообщила, что в марте были арестованы 92 000 нелегальных иммигрантов за незаконное пересечение южной границы, что стало самым высоким месячным показателем за 11 лет.