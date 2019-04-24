Среда, 24 Апреля 2019 года
10:47:04 МСК

Законопроекты о полномочиях Минпросвещения и Миннауки внесены в Госдуму

Политика

Разделение Минобрнауки

Москва, 24 апреля 2019, 10:27 — REGNUM  Пакет законопроектов, направленный на перераспределение полномочий между Министерством просвещения и Министерством науки, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

Авторы отмечают, что при формулировании положений законопроекта о полномочиях Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки были использованы подходы, заложенные в положениях об указанных ведомствах.

Министерство образования и науки преобразовано в Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Минпросвещения переданы функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся.

Министерству науки и высшего образования РФ соответственно переданы функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить