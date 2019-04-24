В Госдуме намерены избавить учителей от излишней бюрократии

Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM Российских учителей следует избавить от излишней бюрократии, под которой они зачастую «погребены». Такое мнение высказала 24 апреля заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая («Единая Россия») на заседании президиума Совета законодателей РФ в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Нас очень беспокоит, что учителя сегодня должны заниматься написанием огромного количества документов», — заявила депутат.

По ее мнению, это отвлекает преподавателей от практической работы с ребенком, от воспитания и лишает возможности дополнительных занятий. Между тем, национальный проект «Образование» должен привести к высокому уровню преподавания во всех регионах страны, к которому должны иметь доступ дети, независимо от их социального положения.

«Это проблема, которую надлежит решать не в пользу дальнейшего расширения бюрократии, а освобождения учителей от избыточных и ненужных функций. И (в пользу) прямого соприкосновения с ребенком, с его запросами и потребностями», — сказала Ирина Яровая.

Напомним, на нацпроект «Образование» будет потрачено 784,5 млрд рублей.