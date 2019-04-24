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ООН: военные Афганистана убили больше мирных граждан, чем террористов

Политика

Боевики убили еще больше

Кабул, 24 апреля 2019, 10:52 — REGNUM  Согласно отчету Миссии ООН по содействию Афганистану, в стране от рук силовиков погибает больше мирных граждан, нежели боевиков, сообщает 24 апреля Al Arabia.

Большинство мирных граждан гибнет во время налетов авиации: за первые три месяца 2019 года 1 тыс. 773 человека погибли либо получили ранения. Однако данный показатель значительно ниже, чем за аналогичный период 2018 года, когда от действий военных погибли, либо получили ранения 2 тыс. 305 человек.

В докладе также отмечается, что от действий террористов тем не менее мирных граждан гибнет еще больше.

Напомним, Афганистан на протяжении многих десятилетий ведет борьбу с террористической угрозой. Несмотря на помощь США, правительство явно не справляется.

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