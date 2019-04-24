Иерусалим, , 10:19 — REGNUM

Военно-морским силам Североатлантического альянса не удастся продержаться в Чёрном море более пяти минут в случае противостояния с Россией, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

По его словам, системы, которые покрывают Чёрное море ракетами «суша — море» и «море — море», таковы, что это западня.

«В российской западне Чёрного моря у кораблей НАТО будет всего пять минут», — заявил Кедми в эфире Iton TV.

Он добавил, что Чёрное море — это не море, которое сегодня можно рассматривать как море сражения, а «место уничтожения».

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что Россия негативно относится к усилению активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе и примет необходимые меры для нейтрализации угроз.

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