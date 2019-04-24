Путин приветствовал участников форума по международной безопасности

Москва, , 10:18 — REGNUM Сегодня, 24 апреля, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям VIII Московской конференции по международной безопасности, сообщается на сайте Кремля.

«Участникам форума предстоит обсудить такие актуальные темы, как содействие в восстановлении и нормализации жизни в Сирии и Ираке после разгрома террористических группировок, перспективы развития ситуации в Африке и на Ближнем Востоке», — отмечается в приветственной телеграмме.

По мнению Путина, форум прочно вошёл в число авторитетных и признанных международных дискуссионных площадок в области безопасности.

«Нынешняя конференция послужит весомым вкладом в консолидацию усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в обеспечении глобальной безопасности», — выразил уверенность глава государства и пожелал плодотворной работы.

Читайте также: На Конференцию по международной безопасности съехались делегации 95 стран

Как сообщало ИА REGNUM, Московская конференция по международной безопасности проводится ежегодно с 2012 года под эгидой Минобороны России.

Ранее на эту тему: VII Конференция по международной безопасности пройдет в парке «Патриот»