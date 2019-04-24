Глава разведкомитета Конгресса рассказал о безответственности Трампа

Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп сопротивляется каждому запросу Конгресса о свидетельских показаниях и документах, связанных с ответственностью Конгресса за надзор, считает председатель комитета по разведке Адам Шифф.

Комментируя у себя в твиттере сообщение о том, что, по мнению Трампа, демократы в Палате представителей должны быть удовлетворены докладом Мюллера и нет никаких причин продолжать расследование, Шифф пишет:

«Как честолюбивый самодержец, он не признает равноправные ветви нашего правительства. Он прожил всю свою жизнь без ответственности. Теперь всё кончено».

Демократ из Калифорнии Адам Шифф был активным критиком Дональда Трампа в «российском расследовании», заявляя, в том числе, что существует множество доказательств «сговора» между Трампом и Россией.

Напомним, ранее советник Трампа Келлианн Конвей заявила, что Шифф должен уйти со своего поста из-за сделанных им утверждений: «50 раз в день, практически в течение последних двух лет, он обещал американцам, что президент получит или импичмент, или обвинение».