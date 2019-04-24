Пять человек претендуют на кресло мэра Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск, , 10:10 — REGNUM За кресло главы администрации столицы Сахалина и Курил Южно-Сахалинска намерены побороться пять претендентов. Это политики, общественники, предприниматели островного региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мэра Южно-Сахалинска жители выбирать не будут. Его назначит конкурсная комиссия. Приём документов от претендентов уже завершён.

Действующий мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин намерен оставить главное кресло островной столицы за собой. Он коренной сахалинец, родился и вырос в Южно-Сахалинске. Городом Надсадин руководит с 1 февраля 2014 года, после ухода в отставку своего предшественника Андрея Лобкина. В 2015 году Лобкин покинул Россию и переехал на постоянное место жительства в США.

Конкуренцию Сергею Надсадину на предстоящих выборах составят известный сахалинский строитель Виктор Альперович, сахалинский политик и предприниматель Эдуард Таран, руководитель местной транспортной компании Александр Подолян, председатель РОО «Наш Сахалин» Роман Веденеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года жители Сахалинской области будут выбирать губернатора. Пока известны два претендента. Это врио губернатора Валерий Лимаренко, назначенный руководить регионом в декабре 2018 года указом президента России, а также депутат ГД РФ, член КПРФ Алексей Корниенко, которого выдвигает региональное отделение партии. По мнению экспертов, выборы на Сахалине будут конкурентными и очень не простыми, не исключен и «приморский вариант», со вторым и даже третьим туром.