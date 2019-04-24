Трамп заставляет мировых лидеров определиться в отношении Ирана

Станислав Тарасов, , 09:59 — REGNUM

США объявили об окончании после 1 мая действия исключений, принятых в отношении пяти стран, импортирующих иранскую нефть. После этой даты США не станут предоставлять странам — покупателям иранской нефти дополнительных отсрочек. Речь идет о механизме, действовавшем в отношении трех союзников США — Японии, Южной Кореи и Турции, а также Китая и Индии. Ранее Италия, Греция и Тайвань уже последовали требованию США. При этом, согласно заявлению Вашингтона, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты «согласились предпринять незамедлительные действия, гарантирующие, что после удаления иранской нефти с рынка глобальный спрос на нефть будет удовлетворяться». Главным образом, за счет увеличения нефтедобычи. Что это все значит?

Прежде всего, видно, что нынешние действия Вашингтона не обуславливаются и не оговариваются возможностью заключения нового ядерного соглашения с Ираном. По мнению ВВС, «пикантность ситуации придает еще и то обстоятельство, что формально Тегеран никак не нарушил действующее соглашение». МАГАТЭ утверждает, что в Иране действует строжайший режим проверок, инспекторы организации с 2016 года 11 раз удостоверяли, что Тегеран выполняет свои обязательства. Но США идут на реализацию сценария предъявления Ирану «пакета комплексных требований». Как заявляет государственный секретарь США Майк Помпео, это отказ «от поддержки Башара Асада в Сирии и мятежников-хути в Йемене, шиитских военизированных группировок в других соседних странах, давления на Израиль и отрицания права Израиля на существование» и тому подобное. То есть от Тегерана требуют полной ревизии его политики на Ближнем Востоке, создавая ситуацию, когда иранской дипломатии будет невозможно уцепиться за какую-либо нить, что размотать сложный клубок проблем.

Становится очевидным, что американцы намерены с помощью жестких санкций довести Иран до ситуации новой «арабской весны». По словам Помпео, до вступления эмбарго на продажу нефти в силу доходы Тегерана составляли более 50 миллиардов долларов в год. Вашингтон предпринимает также очередную «разводку» стран на иранском направлении. Турция и Китай уже выступили с осуждением Вашингтона, но как они будут действовать в долгосрочной перспективе? Индия пока молчит. Сейчас, несмотря на запреты США, она закупает нефть у Ирана, перейдя на оплату поставок в индийских рупиях. Но создает ли это для Индии достаточную защиту от возможных американских санкций? Саудовская Аравия и ОАЭ традиционно занимают проамериканскую позицию. И такой ход событий усугубляет дальнейшее развитие кризисных процессов в регионе.

Однако дойдет ли дело до большой военной операции против Тегерана или США станут создаваться кризисные зоны по всему периметру границ с этой страной, включая Закавказье, что будет формировать существенные геополитические риски в регионе, напрямую затрагивающие интересы России? Пока Иран пригрозил заблокировать стратегически важный Ормузский пролив, через который проходит 20% всех мировых перевозок нефти, «если ему помешают его использовать для экспорта своей нефти». С такими угрозами он выступает не впервые. Сценарии возможных действий давно известны. Пролив имеет длину 195 км, максимальную глубину — 229 м, в самом узком месте его ширина всего 54 км. Есть два фарватера для прохождения судов. Путь в Персидский залив проходит ближе к восточному побережью, в территориальных водах Ирана, а обратно — вдоль берегов Омана. Преобладающая глубина Персидского залива — 50 м, в отдельных местах — до 100 м.

Установка всего нескольких десятков простейших якорных мин сделает проход через пролив рискованным для арабских танкеров. Однако минирование Ормузского пролива может вызвать жесткую реакцию мирового сообщества. Один подрыв на мине гигантского судна с нефтью вызовет необратимые экологические последствия. Что касается действий американцев, то они могут перебросить в залив корабли располагающегося в Манаме (Бахрейн) Пятого флота США, авиацию со стационарных аэродромов на Аравийском полуострове, придумать еще что-то другое. Но это уже открытая конфронтация, своеобразная «точка невозврата» в американо-иранских отношениях, чреватая серьезными последствиями для Ближнего Востока и мира. В этом, как считает сотрудник Германского общества внешней политики (DGAP) Хеннинг Рике, «скрывается огромный геополитический риск».

По его мнению, США через Израиль будут предпринимать попытки разбить альянс России с Ираном, «играя на их конкуренции в регионе». Хотя германский эксперт не исключает и обратного: «Трамп притесняет Тегеран, зависимость которого от России тоже растет. Поэтому позиции российского лидера в Иране сильнее, чем когда-либо». Американцы целенаправленно взрывают ситуацию на Ближнем Востоке, и речь идет, конечно, не о мировом нефтяном рынке. Пока же МИД России квалифицировал очередное санкционное обострение со стороны США как «вызывающее тревогу». Москва поставлена в ситуацию выбора и должна будет решать созданное (не ею) новое геополитическое уравнение. Возможно, это тоже входит в расчеты Вашингтона.