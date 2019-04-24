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Зеленский проведет юмористическое мероприятие 25 мая — СМИ

Политика

Будущий президент Украины проведёт юмористический фестиваль

Зеленский проведет юмористическое мероприятие 25 мая — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Зеленский

Киев, 24 апреля 2019, 09:55 — REGNUM  Будущий президент Украины Владимир Зеленский проведёт своё последнее, до вступления в должность, юмористическое мероприятие 25 мая, сообщил 24 апреля телеканал 112.ua.

Зеленский будет ведущим фестиваля «Лига смеха», который состоится в Октябрьском дворце Киева 23 и 25 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из представителей команды Зеленского заявил, что инаугурация президента возможно состоится 28 мая. Точная дата зависит от решения о досрочном роспуске Верховной рады.

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