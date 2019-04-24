Кандидат на пост главы ЕК пообещал заблокировать «Северный поток — 2»

Варшава, , 09:53 — REGNUM Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2», об этом он заявил изданию Polska Times.

«Я против этого проекта. Он не в интересах Евросоюза, потому что это усилит зависимость ЕС от российского сырья», — заявил Вебер, добавив, что как глава ЕК он будет использовать все возможности для блокирования строительства газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, баварец Манфред Вебер, будучи кандидатом от правящей в ЕС партии (Европейская народная партия), рассматривается как наиболее вероятный преемник Жан-Клода Юнкера во главе ЕК. Выборы в Европейский парламент пройдут 23−26 мая.

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