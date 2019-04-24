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Кандидат на пост главы ЕК пообещал заблокировать «Северный поток — 2»

Политика

«Он не в интересах Евросоюза», считает Вебер

Кандидат на пост главы ЕК пообещал заблокировать «Северный поток — 2»
Иллюстрация: Nord-stream.com
Газопровод Северный поток

Варшава, 24 апреля 2019, 09:53 — REGNUM  Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2», об этом он заявил изданию Polska Times.

«Я против этого проекта. Он не в интересах Евросоюза, потому что это усилит зависимость ЕС от российского сырья», — заявил Вебер, добавив, что как глава ЕК он будет использовать все возможности для блокирования строительства газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, баварец Манфред Вебер, будучи кандидатом от правящей в ЕС партии (Европейская народная партия), рассматривается как наиболее вероятный преемник Жан-Клода Юнкера во главе ЕК. Выборы в Европейский парламент пройдут 23−26 мая.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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