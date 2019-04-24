Выборы в Казахстане: определился кандидат от федерации профсоюзов

Нур-Султан, , 09:50 — REGNUM Федерация профсоюзов Казахстана выдвинула в качестве кандидата в президенты республики Амангельды Таспихова, сообщает 24 апреля издание Informburo.

Решение было принято на заседании генерального совета федерации профсоюзов Казахстана. Во время заседания также выдвигалась кандидатура заместителя председателя организации Мухтара Тиникеева, который взял самоотвод.

Амангельды Таспихова возглавляет территориальное объединение профсоюза Западно-Казахстанской области. Он родился в 1959 году. Окончил Казахский политехнический институт имени В. И. Ленина по специальности «Инженер-механик».

В 1998—2002 годах был депутатам сената Казахстана. В 2004—2007 годах — депутатом Мажилиса (нижней палаты парламента) республики.

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