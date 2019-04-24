В Нур-Султане назначили нового начальника департамента полиции

Астана, , 09:37 — REGNUM Новым начальником департамента полиции Нур-Султана назначен полковник Ержан Саденов, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Казахстана.

Отмечается, что назначение согласовано с администрацией президента Казахстана. Нового начальника столичной полиции представили глава МВД Ерлан Тургумбаев и аким (мэр) Нур-Султана Бахыт Султанов.

Ержан Саденов родился в 1968 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова и Карагандинскую высшую школу КНБ Казахстана.

С июня 2016 года Саденов занимал должность начальника департамента полиции Акмолинской области.

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