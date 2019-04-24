Названы результаты выборов в Индонезии по итогу обработки 22% голосов

Джакарта, , 09:22 — REGNUM Данные, внесенные в информационную систему подсчета голосов на выборах в Индонезии достигли 22% и показали, что пара кандидатов на пост главы государства и вице-президента страны Джоко Видодо и Маруф Амин опережают соперников Прабово Субианто и Сандиага Уно, сообщает информационный порта Detik.

Известно, что к настоящему времени обработаны данные с 180 652 избирательных участков в Индонезии. Всего на выборах 2019 года было задействовано 813 350 избирательных участков.

Согласно официальным результатам по итогам обработки более 180 тыс. избирательных участков действующий президент Индонезии Джоко Видодо получает 18 843 090 голосов (55,18%), а его оппонент Прабово Субианто — 15 302 930 голосов (44,82%).

Как сообщало ИА REGNUM, всеобщие выборы в Индонезии состоялись 17 апреля 2019 года. Из-за того, что подсчет голосов производится вручную, официальные результаты выборов будут объявлены не раньше 22 мая 2019 года.

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