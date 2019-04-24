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Лидер Судана: «Военные не тронут протестующих»

Политика

Военный совет намерен передать власть через несколько дней, если договоренности с протестующими гражданскими группировками будут достигнуты

Хартум, 24 апреля 2019, 09:05 — REGNUM  Глава переходного Военного совета Судана генерал-лейтенант Абдель Фаттах Абдельрахман Бурхан заявил, что армия не применит силу в отношении протестующих, передает BBC Swahili.

Генерал-лейтенант сообщил журналистам, что военные пришли к власти, чтобы обеспечить безопасность в стране.

«Демонстранты имеют право на выступления в любых местах, мы намерены достигнуть соглашения, мы не останемся навсегда. Армия отступит и вернется в казармы», — заявил Бурхан.

Он добавил, что Военный совет передаст власть через несколько дней, если договоренности с протестующими гражданскими группировками будут достигнуты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 апреля 2019 года президент Судана Омар аль-Башир был свергнут после 30 лет нахождения у власти. Во главе государства встал переходный Военный совет.

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