Китай выразил протест США за планы поставлять оружие Тайваню

Пекин, , 08:59 — REGNUM Китай сделал представление Соединенных Штатов из-за планов Пентагона продать Тайваню крупную партию оружия и боеприпасов на сумму $500 млн, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

«Вооруженные силы Китая выражают решительный протест в связи с этим и уже сделали представление американской стороне», — заявил У Цянь, слова которого цитирует оборонное ведомство Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США одобрил возможное выделение $500 млн на программу обучения тайваньских пилотов для полетов на истребителях F-16. В Госдепе отметили, что эта сделка должна укрепить национальную безопасность США, поскольку Тайвань является «важной силой» в военном балансе в регионе.

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