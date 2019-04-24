Дело экс-главы посёлка Якутии, обвиняемого в коррупции, передано в суд

Якутск, , 09:02 — REGNUM В отношении бывшего главы посёлка Тикси утверждено обвинительное заключение. Его будут судить за безвозмездное предоставление муниципального жилья родственникам, которые не стояли в списках нуждающихся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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Следственные органы во время проверки выявили шесть эпизодов преступления, совершённого экс-главой посёлка. Обвинительное заключение сформировано по статье 285 УК РФ (превышение полномочий вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности и с нарушением прав и законных интересов граждан и организаций).

По версии следствия, обвиняемый, возглавляя посёлок Тикси, незаконно предоставлял своим родственникам жилые помещения по договорам социального найма. При этом пользовавшиеся жильём и состоящие с главой посёлка в родственных связях люди законных оснований для проживания в квартирах, предназначавшихся для нуждающихся, не имели. Тем самым были нарушены жилищные права граждан, которые нуждались в социальном жилье.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2019 года глава Оймяконского района Михаил Захаров был задержан и водворён в СИЗО за злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, глава обратился в министерство финансов республики с просьбой приобрести квартиру для нужд возглавляемого им муниципалитета, но в итоге в этом жилье жили он и члены его семьи. Квартира была передана в собственность главе района незаконно, стоимость присвоенной недвижимости оценивается в 1,5 млн рублей.