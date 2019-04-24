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В Японии принят закон о выплатах жертвам стерилизации

Политика

Принудительная процедура предписывалась людям с психическими, умственными отклонениям и серьезными наследственными недугами

Токио, 24 апреля 2019, 08:57 — REGNUM  Денежная компенсация в размере 3,2 млн иен ($28,6 тыс.) полагается жителям Японии, подвергнутым стерилизации в период после Второй мировой войны. Соответствующий закон принят 24 апреля парламентом страны.

Закон о выплате компенсаций вместе разработали и приняли правящая и оппозиционная партии Японии. Выплаты полагаются людям, стерилизованным в период с 1948 по 1996 год, в том числе тем, кто давал согласие на процедуру.

За указанный период были стерилизованы около 25 тыс. человек, в том числе принудительно — 16 тыс. человек. Процедура предписывалась людям с психическими, умственными отклонениям и серьезными наследственными недугами.

Извинения за практику принудительной стерилизации, предложенной когда-то министерством здравоохранения, принесли нынешний глава японского минздрава Такуми Нэмото, генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и премьер-министр Синдзо Абэ. Абэ пообещал приложить все усилия, чтобы подобное в стране никогда не повторилось.

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