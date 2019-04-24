«Политика и шоубизнес»: кто спонсирует кандидатов в президенты США-2020

Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Кандидаты в президенты США-2020 подали в Федеральную избирательную комиссию финансовые отчеты за первый квартал. Отчеты отслеживают каждый доллар, поднятый и потраченный кандидатом, предлагая первый взгляд на выборы. От каких примечательных лиц получили спонсорские деньги наиболее заметные кандидаты, проанализировал Rolling Stone.

Дональд Трамп

Собрал: $30 304 180

Из частных пожертвований: $7 325 369

Процент спонсоров, которые дали $200 и меньше: 54%

Примечательные спонсоры: угольный барон Роберт Мюррей (Murray Energy Corporation); украинская модель Олександра Николаенко-Руффин, жена Фила Руффина, владельца Treasure Island Resort & Casino; Джо Рикеттс, владелец бейсбольного клуба Chicago Cubs, Росс Перо-мл, сын миллиардера Перо-старшего.

Берни Сандерс

Собрал: $20 688 027

Из частных пожертвований: $18 186 300, 21

Процент спонсоров, которые дали $200 и меньше: 84%

Примечательные спонсоры: актер Дэнни Де Вито, актриса Сьюзан Сарандон..

Элизабер Уоррен

Собрала: $16 482 752

Из частных пожертвований: $6 016 435,38

Процент спонсоров, которые дали $200 и меньше: 70%

Примечательные спонсоры: сооснователь Facebook Крис Хьюз; музыкант Джексон Браун.

Камала Харрис

Собрала: $13 243 551

Из частных пожертвований: $12 024 121,55

Процент спонсоров, которые дали $200 и меньше: 37%

Примечательные спонсоры: звезды сериала «Отчаянные домохозяйки» Фелисити Хаффман и Ева Лонгориа, актрисы Риз Уизерспун и Элизабет Бэнкс, актеры Бен Эффлек и Уильям Мейси, музыкант Куинси Джонс, режиссеры Джей Джей Абрамс и Даррен Арофонски.

Кирстен Джиллибранд

Собрала: $12 601 580

Из частных пожертвований: $2 997 884

Процент спонсоров, которые дали $200 и меньше: 17%

Примечательные спонсоры: актрисы Риз Уизерспун и Конни Бриттон, сооснователь LinkedIn Райд Хоффман, продюсер Джеффри Катценберг.

Бето O’Рурк

Собрал: $9 373 261

Из частных пожертвований: $9 369 861

Процент спонсоров, которые дали $200 и меньше: 59%

Примечательные спонсоры: музыканты Фил Леш и Вилли Нельсон, главный редактор Voque Анна Винтур, режиссер Ричард Линклейтер.

Эми Клобучер

Собрала: $8 832 322

Из частных пожертвований: $5 232 376

Процент спонсоров, которые дали $200 и меньше: 35%

Примечательные спонсоры: бывший директор ФБР Джеймс Коми и его жена Патрисия, владелец футбольного клуба Minnesota Vikings Зиги Вильф, председатель Disney Television Studios Дана Уолден.

Кори Букер

Собрал: $7 923 204

Из частных пожертвований: $5 044 390

Процент спонсоров, которые дали $200 и меньше: 16%

Примечательные спонсоры: музыкант Джон Бон Джови, губернатор Нью-Джерси Фил Мэрфи, экс-председатель Google Эрик Шмидт, основатель PayPal Дэн Шульман, актриса Джеми Ли Кертис, актеры Кевин Бейкон и Орландо Блум.

Пит Баттигиг

Собрал: $7 091 224

Из частных пожертвований: $7 086 155

Процент спонсоров, которые дали $200 и меньше: 64%

Примечательные спонсоры: бывший гендиректор студии 21st Century Fox Джеймс Мердох, советник Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс, шоувумэн Мэнди Мур и ее муж Тэйлор Голдсмит, актер Брэдли Уитфорд, актер Райан Рейнольдс.