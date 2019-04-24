Среда, 24 Апреля 2019 года
08:50:27 МСК

Франция осудила США за «потопление» резолюции о сексуальном насилии

Политика

Проект резолюции должен был усилить борьбу с сексуальным насилием в условиях вооруженного конфликта

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2019, 08:48 — REGNUM  На сессии ООН Франция решительно осудила США за то, что они «потопили» немецкий проект резолюции, который должен был усилить борьбу с сексуальным насилием в отношении женщин в условиях вооруженного конфликта, сообщает Le Figaro.

«Мы обеспокоены тем фактом, что США потребовали убрать ссылку на сексуальное и репродуктивное здоровье, которая была одобрена в предыдущих резолюциях 2009 и 2013 года», — заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр.

«Мы сожалеем о том, что применение угрозы вето, бросило вызов 25-летнему успеху в сфере защиты прав женщин в ситуациях вооруженного конфликта», — добавил он.

Напомним, ранее принятые резолюции Совета Безопасности ООН закрепили положение о том, что в условиях вооруженного конфликта любые формы сексуального насилия являются неприемлемыми и нарушают принципы международного гуманитарного права.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организация Объединённых Наций
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить