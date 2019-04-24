Франция осудила США за «потопление» резолюции о сексуальном насилии

Нью-Йорк, США, , 08:48 — REGNUM На сессии ООН Франция решительно осудила США за то, что они «потопили» немецкий проект резолюции, который должен был усилить борьбу с сексуальным насилием в отношении женщин в условиях вооруженного конфликта, сообщает Le Figaro.

«Мы обеспокоены тем фактом, что США потребовали убрать ссылку на сексуальное и репродуктивное здоровье, которая была одобрена в предыдущих резолюциях 2009 и 2013 года», — заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр.

«Мы сожалеем о том, что применение угрозы вето, бросило вызов 25-летнему успеху в сфере защиты прав женщин в ситуациях вооруженного конфликта», — добавил он.

Напомним, ранее принятые резолюции Совета Безопасности ООН закрепили положение о том, что в условиях вооруженного конфликта любые формы сексуального насилия являются неприемлемыми и нарушают принципы международного гуманитарного права.