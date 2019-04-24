Власти США назвали даты новых торговых переговоров с Китаем

Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Торговые переговоры между США и Китаем продолжатся 30 апреля в Пекине и 8 мая в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента США.

Уточняется, что в конце апреля в Пекин с целью переговоров отправятся американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин. Китайскую сторону будет представлять вице-премьер Лю Хэ. В начале мая он отправится в Вашингтон для следующего раунда переговоров.

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Участники переговоров затронут вопросы интеллектуальной собственности, принудительной передачи технологий и нетарифных барьеров, а также обсудят сельское хозяйство, услуги, закупки и правоприменительную практику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские СМИ предположили, что торговое соглашение между Вашингтоном и Москвой может быть подписано в конце мая или начале июня.

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