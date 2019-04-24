Минфин США дважды отказался предоставить демократам отчёт о налогах Трампа

Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Министерство финансов США вновь не выполнило требование демократов предоставить сведения о налоговых декларациях главы Белого дома Дональда Трампа. Установленный председателем комитета по доходам и расходам палаты представителей Конгресса США Ричардом Нилом (демократ от штата Массачусетс) срок — до 23 апреля — ведомство проигнорировало. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Как пояснил в письме Нилу глава американского минфина Стивен Мнучин, прежде чем выполнить требование демократа, министерство должно провести дополнительные консультации с минюстом, чтобы определить, соответствует ли запрос закону. По его словам, согласно доводам Верховного суда, разглашение таких данных ради самого факта их разглашения «не является допустимой целью для запросов Конгресса».

Мнучин отметил, что примет решение о возможности передачи деклараций Трампа к 6 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2019 года член Демпартии от штата Массачусетс Ричард Нил запросил декларацию о доходах президента США Дональда Трампа за 2013 — 2018 гг. Соответствующее письмо было направлено в американскую службу внутренних доходов. Предоставить сведения конгрессмен от штата Массачусетс потребовал до 10 апреля. Однако ответа не последовало. В середине апреля конгрессмен направил повторный запрос, установив срок до 23 апреля.

Как заявил сам глава Белого дома, его ничто не обязывает выпускать данную информацию. По его словам, у него нет обязательств делать это во время аудита. Напомним, по правилам Налогового управления США, введенным после того, как было установлено, что президент Ричард Никсон недоплатил по своим налогам, каждый президент и вице-президент помещаются под аудит во время их пребывания в должности.

Трамп уточнил, что и сам бы хотел дать демократам эти сведения, но пока не может: аудит. Такие же доводы, чтобы не публиковать свои налоговые декларации, он приводил во время президентской кампании.