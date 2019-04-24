Позиция Зеленского по Донбассу не устроит никого — Медведчук

Киев, , 08:20 — REGNUM Отношение победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского к Минским соглашениям не устроит ни Донбасс, ни Россию, заявил председатель политсовета объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 23 апреля в эфире телеканала 112.ua.

Политик отметил, что сомневается в понимании Зеленским сути Минских соглашений, поскольку ранее тот выступил против амнистии защитникам ДНР и ЛНР, а также придания Донбассу особого статуса в составе Украины.

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«Если у него эта позиция сохранится, то вопрос мира откладывается на непонятное по времени расстояние. Второе: это означает, что он не понимает, каким образом можно достигнуть мира. И точно я знаю, что эта позиция не устроит Донецк, Луганск, и думаю, что в этом вопросе его не поддержит в том числе Москва», — считает Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник Владимира Зеленского заявил, что новому президенту Украины не следует разговаривать один на один ни с представителями Донбасса, ни с президентом России Владимиром Путиным.

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