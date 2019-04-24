Визит Ким Чен Ына: в повороте России на Восток возможен прорыв

Владивосток, , 08:38 — REGNUM Визит лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивосток, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным, безусловно, является очень важным событием, открывающим большие возможности не только для двух дружественных стран, но и для всех игроков АТР. По мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина может открыть не только политические, но и важные экономические перспективы для двух стран, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Первое, что стоит отметить в связи с визитом северокорейского лидера: Россия остаётся не только мощным региональным игроком, но и игроком мирового уровня. Сегодня рассматривается возможность возобновления диалога пяти стран, как известно — Китая, Южной Кореи, Северной Кореи, России, США. Главный вопрос — возможность денуклеаризации Корейского полуострова. Для России это очень интересный момент, связанный с тем, что у президента США Дональда Трампа это не получилось — не получилось до конца решить все эти вопросы, поскольку всё-таки последняя встреча в Ханое ничем не завершилась. В этой связи Россия продолжает выступать именно как мировая держава. Это означает, что без России ни один серьёзный вопрос по-прежнему не решается. Внешнеполитически визит северокорейского лидера — очень хороший знак для России как для одного из мировых лидеров, члена ядерного клуба. Все эти вопросы мы будем продолжать решать. Что будет дальше предложено — посмотрим. Но я не исключаю того варианта, что наряду с внешнеполитическими вопросами в ходе встречи лидеров наших стран будут рассмотрены и вопросы экономического сотрудничества», — полагает Илдус Ярулин.

По мнению политолога, разговор на экономические темы между двумя лидерами может затронуть и строительство железной дороги через весь Корейский полуостров, через Северную и Южную Корею, и вопросы экономической поддержки КНДР, решение каких-то других экономических вопросов, интерес к которым есть как у Кореи, так и у России.

От встречи лидеров двух государств можно ожидать оживления той политики сотрудничества, которая была несколько заторможена на фоне переговоров с американцами. Но у американцев диалога с КНДР не получается, а Россия и другие азиатские соседи имеют все шансы на успех.

«У КНДР достаточно непростая экономическая ситуация, что также даёт России возможности для взаимодействия. Может быть рассмотрена идея строительства газопровода через Северную Корею вплоть до Южной. Это очень серьёзные экономические перспективы, Европа продолжает санкционную политику в отношении РФ, но мы можем со своим газом выходить в АТР. Во всяком случае, для меня это показатель больших возможностей. Мы можем преодолеть санкционные барьеры на азиатском направлении. Посмотрим, понаблюдаем, чем закончится эта встреча, но ожидания очень серьёзные. Этот визит может принести России очень важные внешнеполитические дивиденды и экономические, не менее весомые», — считает Ярулин.

Илдус Ярулин отметил ещё одно важное ожидание от встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына. Это то, что в дальнейшем мы можем развивать отношения и с Южной Кореей. Они и так достаточно стабильные, но могут стать ещё более продуктивными, поскольку в этой стране очень надеются на улучшение отношений с северным соседом, Россия хочет того же. В частности, может быть рассмотрен вопрос о создании энергетического моста, который охватит Северную и Южную Корею, Китай, Японию. Россия может выступать поставщиком электроэнергии, сырья. В общем и целом ожидания самые серьёзные и оптимистичные: в последнее время все эти вопросы были приторможены, после того как Трамп заявил о выходе США из Транстихоокеанского партнёрства, а сейчас предпринимаются новые попытки решить все эти важные вопросы. Все это вместе может усилить тенденцию экономического сближения как с Южной Кореей, так и с Японией.

В повороте на Восток, который долгое время тормозил, возможен прорыв.

«Как мне представляется, что встреча лидеров России и КНДР — подготовительный этап к юбилейному Восточному экономическому форуму. Я бы не исключал, что на ВЭФ-V приедет и делегация из Северной Кореи — впервые. Россия доказала, что она и в условиях санкций вполне способна жить и развиваться. Мы показали свою способность не только сохранять то, что есть, но и приумножать, наращивать.

Не исключаю, что разговор может идти и о военном сотрудничестве. Я не исключаю, что возможен разговор о наполнении новым содержанием вопроса о ракетном разоружении. Речь о ракетах среднего и малого радиуса действия. Это то, из чего вышли в своё время и мы, и американцы, но время ставит новые вопросы, новые задачи о создании нового договора. И в этот договор может быть включен и Китай, а дальше, я этого бы тоже не исключал, может и Иран присоединиться», — высказал предположения учёный.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию, в Приморский край, где состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным. На станции Хасан он провел короткую встречу с представителями встречающей стороны. Лидера КНДР встречали губернатор Приморья Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КНДР Александр Мацегора.