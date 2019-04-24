В Казахстане назначили нового мэра Тараза

Тараз, Казахстан, , 08:11 — REGNUM Акимом (мэром) областного центра Джамбульской области Казахстана города Тараза назначен Кайрат Досаев, сообщает 24 апреля издание ZhambylNews.

Ранее Досаев возглавлял Шуский район Джамбульской области. В 2014—2017 годах занимал должность акима Кордайского района. До работы в исполнительных органах власти региона занимал должность заместителя президента АО «Казспортинвест».

Кайрат Досаев родился в 1965 году. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик» и Казахский национальный педагогический университет.

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