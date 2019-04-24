«Рычаги влияния» для регионов: Прикамье просит изменить законодательство

Пермь, , 08:51 — REGNUM Губернатор Пермского края Максим Решетников в рамках Национального лесного форума выступил с рядом законодательных инициатив. В частности, он отметил, что у региональных властей есть необходимость самостоятельно регулировать порядок предоставления древесины жителям для собственных нужд. По его словам, те нормы, которые прописаны в Лесном кодексе, с одной стороны, создают гигантские очереди на обеспечение граждан лесом на 15−20 лет. А с другой стороны, большая часть леса уходит не по назначению, потому что население занимается его перепродажей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик отметил, что вопрос предоставления регионам возможности самостоятельно регулировать заготовку жителями древесины для собственных нужд, безусловно, будет обсуждаться.

«Эту льготу нужно прописать в том виде, в котором это удобно для человека, и оставить возможность регионам, как мы сегодня с губернатором договорились, детализировать предоставление льготы на региональном уровне с учетом специфики местных условий. Вполне работающий механизм, с ним сложно не согласиться», — подчеркнул глава Рослесхоза.

Губернатор Пермского края остановился и на вопросах передачи полномочий по лесоустройству региональным властям и использования древесины, которая остается после строительства линейных объектов. Сейчас, после вырубки, древесина продолжает находится в федеральной собственности и не утилизируется. Предполагается, что права на реализацию леса могут быть переданы тем, кто занимается его вырубкой. По мнению Максима Решетникова, схема управления лесным хозяйством должна быть гибкой, в каждом регионе — своя:

«Нам, в Прикамье, не хотелось бы полностью терять рычаги воздействия, я бы попросил для регионов, которые планируют развиваться и вкладывать средства в развитие лесной отрасли, оставить какие-то механизмы взаимодействия и влияния».

В свою очередь Иван Валентик акцентировал внимание на то, что что далеко не все регионы возвращают достаточный объем средств, которые они получают от лесной отрасли, на ее развитие.

Напомним, 22−23 апреля в Перми прошёл третий этап Национального лесного форума. Участниками мероприятия стали примерно 500 человек из 27 регионов России.

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