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Трамп принял в Белом доме основателя Twitter

Политика

Ранее глава США пожаловался на удаление подписчиков

Вашингтон, 24 апреля 2019, 08:03 — REGNUM  Встреча президента США Дональда Трампа с создателем соцсети Twitter, предпринимателем Джеком Дорси прошла в Овальном кабинете Белого дома в закрытом режиме. Об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети.

Трамп назвал встречу «замечательной» и отметил, что обсудил с Дорси множество вопросов о социальных сетях в целом и «твиттере» в частности.

«С нетерпением ждем открытого диалога!» — добавил Трамп.

Переговоры с Дорси состоялись вскоре после того, как Трамп в своем микроблоге обвинил администрацию Twitter в дискриминации по отношению к нему как члену Республиканской партии. Глава США заявил, что его подписчиков удаляют и чинят препятствия для подписки других пользователей на аккаунт.

На сегодняшний день в «твиттере» на Трампа подписаны около 60 млн человек.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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