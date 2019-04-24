Канцлер Австрии примет участие в саммите «Один пояс, один путь»

Вена, , 07:55 — REGNUM 24 апреля канцлер Австрии Себастьян Курц вылетает в Пекин для участия в саммите Шелкового пути «Один пояс, один путь» и встречи с президентом Китая Си Цзиньпином. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

В недавнем интервью изданию Курц заявил, что хочет добиться большего открытия рынка в Китае и большей правовой определенности для иностранных инвесторов. Также канцлер хочет напомнить китайским партнерам, что с будущего года крупные цифровые корпорации будут облагаться налогом в Австрии. Китайская компания Alibaba Group, работающая в сфере интернет-торговли, намерена открыть несколько офисов в странах Европы.

Саммит Шелкового пути состоится во второй раз с 25 по 27 апреля. Первый саммит «Один пояс, один путь» прошел в мае 2017 года, в нем приняли участие около 30 глав государств и правительств, а также руководители крупных международных организаций.