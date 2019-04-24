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Канцлер Австрии примет участие в саммите «Один пояс, один путь»

Политика

На полях саммита Себастьян Курц встретится с президентом Китая

Вена, 24 апреля 2019, 07:55 — REGNUM  24 апреля канцлер Австрии Себастьян Курц вылетает в Пекин для участия в саммите Шелкового пути «Один пояс, один путь» и встречи с президентом Китая Си Цзиньпином. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

В недавнем интервью изданию Курц заявил, что хочет добиться большего открытия рынка в Китае и большей правовой определенности для иностранных инвесторов. Также канцлер хочет напомнить китайским партнерам, что с будущего года крупные цифровые корпорации будут облагаться налогом в Австрии. Китайская компания Alibaba Group, работающая в сфере интернет-торговли, намерена открыть несколько офисов в странах Европы.

Саммит Шелкового пути состоится во второй раз с 25 по 27 апреля. Первый саммит «Один пояс, один путь» прошел в мае 2017 года, в нем приняли участие около 30 глав государств и правительств, а также руководители крупных международных организаций.

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Политическая жизнь Австрии
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