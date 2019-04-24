Президент Украины не должен напрямую говорить с ЛДНР — советник Зеленского

Киев, , 07:30 — REGNUM Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит вести переговоры с руководством ДНР и ЛНР, заявил советник политика Иван Апаршин 23 апреля в эфире телеканала Zik.

«Мы не можем остаться один на один с Российской Федерацией, потому что тогда не решим эту проблему. И я никогда не поддержу, чтобы новый президент Украины сел за стол переговоров с так называемыми ЛНР и ДНР. Я в принципе не допускаю того, что Украина может разговаривать с этими людьми», — заявил он.

По мнению советника, Зеленскому не следует также общаться с президентом России без посредников:

«Я бы не советовал президенту Украины встречаться с Путиным один на один… Я верю только тогда, когда в этот формат будут привлечены мощные страны…», — добавил Апаршин.

Он также отметил, что, общаясь с Зеленским, почувствовал его сильное желание решить проблему Донбасса.

Напомним, Иван Апаршин опубликовал статью, в которой пообещал, что новая власть намерена привлечь к ответственности виновных в поражениях ВСУ в Донбассе в 2014—2015 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский заявил, что окончания гражданской войны в Донбассе он намерен добиться при помощи информационной войны с регионом.

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