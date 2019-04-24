Ким Чен Ын признался, что рад оказаться в России

Владивосток, , 07:23 — REGNUM Председатель госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын прибыл утром, 24 апреля, с первым визитом в Россию. Поезд северокорейского лидера около 11:00 по местному времени (04:00 мск) пересёк линию государственной границы в районе железнодорожной станции Хасан Хасанского района Приморского края.

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Ким Чен Ына в России встретили хлебом и солью

На перроне его встречали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КНДР Александр Мацегора. Высокого гостя приветствовали в русском стиле. Для Ким Чен Ына была расстелена красная дорожка, также его встретила делегация из русских девушек в народных костюмах и с караваем в руках.

Затем председатель госсовета КНДР отправился в дом российско-корейской дружбы, который в своё время по пути в Россию посещали северокорейские лидеры Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Стороны провели короткую встречу перед отъездом бронепоезда Ким Чен Ына в Уссурийск. Глава КНДР заявил, что рад оказаться на российской земле, и подчеркнул, что этот визит в Россию для него — не последний.

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Ушаков рассказал, о чем будут говорить Путин и Ким Чен Ын 25 апреля

«Это только первый шаг», — отметил северокорейский лидер.

Далее бронепоезд лидера КНДР последовал во Владивосток, где должна состояться встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с северокорейским коллегой. Лидеры двух стран встретятся в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Стороны обсудят политико-дипломатическое решение ядерной проблемы Корейского полуострова.

На следующий день после встречи российский лидер отправится в Пекин на форум «Один пояс — один путь». При этом председателем госсовета КНДР останется во Владивостоке до 26 апреля, поскольку в столице Приморского края он намерен посетить ряд важных для него мест. По некоторым данным, Ким Чен Ын побывает в Приморском океанариуме и осмотрит другие достопримечательности Владивостока.